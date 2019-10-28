الأردن تستجيب لطلب "الهجرة" بشأن دفن مصري وإعفاء أسرته من المصاريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة، الاثنين، تواصل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة بوزير العمل الأردني نضال البطاينة، والسفارة المصرية بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة، لبحث حلول أزمة وفاة مواطن مصري في الأردن.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه بعد دراسة الموقف وطرحه على مجلس الوزراء الأردني، تم التواصل مع وزيرة الهجرة وإبلاغها بموافقة مجلس الوزراء الأردني على أعفاء أسرة المواطن المصري المتوفي من سداد تكاليف المستشفى، فضلا عن إنهاء إجراءات المتوفي واستثناءه من القوانين المنظمة لذلك وتجهيز الجثمان لنقله إلى مصر دون سداد مستحقات المستشفي.

وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم بخالص آيات الشكر والتقدير للسلطات الأردنية عقب موافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء أسرة مواطن مصري توفي بالاردن من سداد فاتورة المستشفى، معربة عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى.

كما تقدمت الوزيرة بالشكر لجهود سفارتنا بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة علي دورهم ومساعيهم، لحل تلك الأزمة.

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وتعود أحداث الشكوي إلى وفاة أشرف عبد العزيز عطوة المصري الجنسية يوم ٢٥ سبتمبر بمستشفى الأمير حمزة بالاردن، حيث تم ادخاله للعلاج بالمستشفى وتجاوزت فاتورة العلاج حتى الوفاة ١٥ الف دينار ما يعاد (٣٥٠ الف جنيه).

وكانت وزيرة الهجرة قد تلقت مناشدة من أسرة المتوفي المصري، حيث قامت سيادتها على الفور بالتواصل مع السفير شريف كامل السفير المصري بالاردن الذي أكد صحة الموضوع، والمساعي التي تقوم بها السفارة مع الكفيل والمستشفى لقيام الأول بسداد التكاليف أو موافقة المستشفى على تسليم الجثمان دون سداد التكاليف العلاج ..

وأشارت السفارة إلى أنه وفقا للقانون يتم بعد ٤٥ يوم من الوفاة اتخاذ الإجراءات لدفن المتوفى فى الاردن (المقابر الحكومية) باعتبار ان مستحقات المستشفى لم يتم سدادها.

كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع السفير علي العايد سفير الأردن بمصر، وإبلاغه بالموقف الإنساني ورغبة الأسرة في نقل جثمان المواطن إلى مصر لدفنه بين عائلته، وعلى الفور تواصل سيادته مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية التي أبلغت الوزيرة بقرار قبول الاستثناء، وبالتالي سيتم شحن الجثمان لمصر في أقرب وقت.