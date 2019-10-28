"يستحق العقاب".. أول تعليق من "نقل النواب" على حادث قطار طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتوقيع أقصى عقوبة على كمسري القطار رقم 934، والذي أجبر راكبين على القفز لعدم امتلاكهما ثمن التذاكر، إذا ثبتت التهمة عليه.

وأشاد "زين"، بتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن الحادث، والتي قال فيها إنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، مشددًا على حرصه الدائم على حياة جميع المواطنين.

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وقال وكيل لجنة النقل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن "المُدان سيتم محاكمته وسينال العقاب؛ لأنه قاتل".

ودعا "زين" إلى ضرورة مراجعة سلوكيات العاملين بالهيئة القومية للسكة الحديد من وقت لآخر؛ ليكون التعامل مع المواطنين في مثل هذه المواقف بإنسانية.

ووجهت نيابة مركز طنطا، مساء اليوم، تهمة القتل العمد إلى "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحبسه 4 أيام.