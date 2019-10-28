مصر | القبض على شخص قتل جاره خلال مشاجرة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخص قتل جاره خلال مشاجرة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فحصت الأجهزة الأمنية ما تم بثه ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يزعم قيام أحد المسلحين بإطلاق أعيرة نارية على أحد المواطنين "محدد" خلال مشاجرة "الأمر الذى أدى إلى مصرعه داخل إحدى المقاهى" بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وقيام عائلة المجنى عليه بتدمير بيت القاتل.

وتبين للأجهزة الأمنية المعنية من خلال الفحص ورود بلاغ لمركز شرطة سيدى سالم بتاريخ 17 الجارى من مستشفى سيدى سالم المركزى بوصول (طباخ- سن 22، مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة، وبالفحص الطبى تبين وجود كدمة بالظهر، ولا توجد إصابات أخرى، وبإستكمال الفحص تبين أنه أثناء سير المجنى عليه بالطريق العام رفقة كلٍ من (عمه – سائق) بشارع النادى ببندر سيدى سالم، شاهدوا نشوب مشاجرة بسبب أولوية المرور، قام على اثرها المجنى عليه بالتدخل لفضها، حيث قام أحد المتشاجرين بالتعدى عليه بعصا خشبيه تسببت فى وفاته.

بإستدعاء الشهود (عمه – سائق) اللذان كانا برفقة المجنى عليه، أقرا بذات الفحص، وعليه قامت الأجهزة الأمنية المعنية بإلقاء القبض على، المتهم فور حدوث الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار.

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على إثر ذلك تجمع قرابة 100 شخص من أهلية المجنى عليه وأهالى بلدته أمام المستشفى، وكذا محاولة بعضهم التعرض لمنزل المتهم بمدينة سيدى سالم للتعدى عليه إنتقامًا لمقتل نجلهم، إلا أن الإنتشار الأمنى المكثف حال دون ذلك، وقاموا الأهالى بتحطيم "فاترينة لبيع المحمصات خاصة بالمتهم، ثم عادوا إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن، ولم تحدث ثمة تداعيات.

وقد حاولت تلك المواقع إستغلال تلك الواقعة ونشرالأكاذيب حولها، وإدعت وقوع إطلاق النار على أحد المواطنين بما يتنافى مع الحقيقة.

وقد كان للإنتشار الأمنى وسرعة ضبط المتهم فى الواقعة بالغ الأثر فى السيطرة على الموقف وحال دون وقوع ثمة تداعيات، كما كان له مردود طيب لدى المواطنين ولم يمنح الفرصة للمغرضين لإستغلال الواقعة فى محاولة تأجيج أجواء الأمن.