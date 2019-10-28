أخبار مصر | مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم يكشف عن استحكامات نقل القطع الأثرية للمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم يكشف عن استحكامات نقل القطع الأثرية للمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير، إن عملية نقل القطع الأثرية عملية معقدة ودقيقة، وكشف زيدان عن استحكامات نقل 140 قطة أثرية اليوم من المتخف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير.

وأوضح زيدان، أنه تم تغليف كل قطعة داخل قميص من الحديد المبطن بالفوم، وحرص فريق العمل على إجراء مسح راداري شامل قبل عملية النقل وتوثيق ثلاثي الأبعاد للوقوف على أماكن الضعف والقوة بها.

وأضاف زيدان أن فريق العمل من إدارة الترميم الأولي ونقل الآثار ومركز الترميم وإدارة مخازن الآثار وإدارة المتحف المصري بالتحرير حرصوا على اتباع أعلى معدلات الأمان في عمليات الاستلام والتغليف والترميم الأولي لجميع القطع الأثرية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي كان منها.

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وجاءت تصريحات زيدان على هامش نقل 140 قطعة أثرية صباح اليوم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير ضمنها الأربعة قطع الضخمة المذكوره أعلاه، وتنتمي تلك القطع إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وعملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.