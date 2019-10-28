أخبار مصر | مصدر بـ"السكة الحديد": تعويض ضحايا قطار "الإسكندرية - الأقصر" مرهون بهذا الشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"السكة الحديد": تعويض ضحايا قطار "الإسكندرية - الأقصر" مرهون بهذا الشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الحادث الذي وقع اليوم حين طالب رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر، اثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها، حيث قاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، أدى قفزهما من القطار سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر، أن مجمعة التأمين في الدقي هي الجهة التي يتم من خلالها صرف التعويضات، وأن قيمة التعويض تبلغ 30 ألف جنيه للمتوفى، و20 ألف جنيه للمصاب.

وأوضح أنه في حالة إدانة النيابة للكمسري في الحادث، وتوافر الشق الجنائي، فإن المتضررين الحق في رفع قضية التعويض، كما أنه في حالة إثبات فتح باب القطار يعد ذلك دليلا على إدانة سيفر القطار وهو العامل المختص بفتح وغلق باب القطار في المحطات المخصصة لوقوف القطار بها فقط.

Advertisements

وعن الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات:

في حالة الوفاة شهادة الوفاة أو إعلام وراثة شرعي في حالة تعدد الورثة.

وفي حالة الإصابة تقرير طبي من المستشفى بحالة المصاب.

من جانبها أعلنت الهيئة أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجاري عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما.