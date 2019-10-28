أخبار مصر | رئيس مصر للطيران يستقبل الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مصر للطيران يستقبل الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي وذلك بمقر الشركة بالقاهرة.

جاءت زيارة رئيس التحالف ضمن جولته التي يقوم بها حاليًا إلى عدد من شركات الطيران الأعضاء، وخلال اللقاء أعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بزيارة رئيس تحالف ستار لمصر وتبادلا الرؤى حول مستجدات صناعة النقل الجوي حول العالم، ودور الشركة كعضو فعال في تحالف ستار وممثل له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم استعراض بعض الخطط الحالية والمستقبلية التي تستهدف الشركة تفعيلها في إطار خطة التطوير التي تنتهجها مصرللطيران حاليًا لخدمة عملائها بوجه خاص وعملاء تحالف ستار بوحه عام وخاصة بعد تفعيل دمج شركتي مصرللطيران للخطوط الجوية واكسبريس.

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وأبدى جيفري جو رئيس تحالف ستار سعادته بتقدم مصرللطيران تقدما ملحوظا في استقصاء العملاء مسافري تحالف ستار علي مصرللطيران في الربع الثاني والثالث من العام الحالي.

كما تناول اللقاء المشروعات الرقمية الجديدة للتحالف ودور مصرللطيران الإيجابي في دعم وتطوير شبكة خطوط الأعضاء بالتحالف وكذلك تأثير مشروعات التطوير التي ستشهدها المطارات المصرية خلال الفترة القادمة علي شركات التحالف.

جدير بالذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران حول العالم ويضم حاليا ٢٦ شركة طيران من بينهم مصرللطيران التي انضمت اليه في عام ٢٠٠٨ لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف وتتسع شبكة خطوط اعضاؤه لاكثر من ١٢٥٠ مطار في ١٩٥ دولة حول العالم.