شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: عقد المؤتمر العالمي «للاتصالات الراديوية» في مصر لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، إن عقد المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية المؤتمر دليل قوي على مكانة مصر الدولية في قطاع الاتصالات.

وأضاف «طلعت» في مداخلة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «ام بي سي مصر»، أن مؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية يعقد لاول مرة في مصر منذ 20 عاما خارج مقره وهذا رسالة قوية لكافة دول العالم.

وتابع «طلعت» أن المؤتمر يضم اكثر من 3500 تقني وبمشاركة 140 دولة حول العالم، منوها ان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاحية المؤتمر دليل قوي وفعال على مساندة القيادة السياسية لقطاع الاتصالات .