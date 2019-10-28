«صحة الشرقية» تقود حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بالقنايات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة رافقه مفتشي إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات، للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، وذلك استمراراً لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين، لوصول منتج غذائي آمن حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

أسفر جهود الحملة عن غلق مصنعين للحلوى بمدينة القنايات، لوجود خطر داهم بهما على الصحة العامة، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية، حيث تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام 710 كيلو جرام أغذية عبارة عن «حلويات وهوالك إنتاج» لتغير خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 1 طن، 500 كيلو جرام طحينة داخل 18 برميل وذلك لسوء التخزين، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر جنحة صحية .

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات في الشرقية

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات في الشرقية

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات في الشرقية

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية بمدينة القنايات في الشرقية