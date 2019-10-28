شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: لا يجوز ضرب المرأة شرعا وأصبحت محمية بالقانون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز ضرب الزوجة شرعا؛ لأنها في حماية القانون، بالرغم من أنها زوجة.
وأضاف خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «زوجتك محمية بنصوص القانون، والدولة أصبحت طرفا في القضية شئت أم أبيت، سواء كانت في عصمتك أم مطلقة».
وأوضح: «ضرب الزوجة غير مقبول لا شرعا ولا دينا ولا فقها ولا عرفا ولا أدبا ولا خلقا، وهي محمية بالقانون رغم أنها زوجة».
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