شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: ما تحقق خلال السنوات الماضية معجزة بكل المقاييس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا بإجمالي 3.6 مليارات دولار، وفقًا لما أكده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

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وأضاف «الديهي»، خلال برنامجه، الاثنين، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار، نصيب مصر منها 3.6 مليار دولار، بينما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24% عن النصف الأول من 2018.

وتابع، أن مصر بها أعلى معدل تشغيل منذ 30 عام، ومعدل التضخم 7.5 %، ومعدل البطالة انخفض لـ 7.5%، ومعدل النمو 5.6%، مشددًا على أن جميع هذه المؤشرات جيدة وصادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معقبًا: «دورنا نقل الحقيقة المجردة بوعي وعلى أرضية وطنية، وليس عمل صورة وردية، لكن أعداء الوطن يسعوا لتشوية نفسية المصريين رغم ما يحدث من انجازات»، مشددًا على أن خفض منسوب الأمل لدى الامة ببث الشائعات والأكاذيب جريمة.

وأكد، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية معجزة بكل المقاييس، أن تكن دولية على حافة الهاوية عام 2011، وتقف على رجلها، وتحقق معدل نمو 5.6%، ومعدل تشغيل غير مسبوق منذ 30 عام هذه معجزة.