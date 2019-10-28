شكرا لقرائتكم خبر عن «التصديري لمواد البناء» يكشف أسباب تراجع أسعار الحديد والأسمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هذه الفترة تشهد انخفاضا كبيرا في السلع الخاصة بمواد البناء.

وأضاف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في مداخلة تليفزيونية، أن سعر الحديد شهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة حيث تراجعت أسعاره 800 جنيه للطن .

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وتوقع رئيس المجلس التصديري نزول أسعار الحديد مرة أخرة، وأرجع ذلك لسببين الأول الانخفاض العالمي لأسعار الحديد والثاني لانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري.

واستكمل الدكتور وليد جمال الدين، «النزول شبه اليومي لسعر الدولار انعكس بشكل إيجابي أيضا على أسعار الحديد»، مؤكدا أن الأسمنت أيضا بدأت أسعاره في النزول هذه الفترة بنسبة 25% مضيفا “كان سعر طن الأسمنت يصل إلى 1000 جنيه و1100 جنيه للطن الآن يصل إلى 750 جنيه و800 جنيه».

ونوه رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الدهانات من المحتمل نزول أسعارها هي الأخرى، وأن الرخام المستورد أيضا بدأت أسعاره في النزول حيث انخفضت أسعاره 20% مقارنة بالأسعار السابقة خاصة الرخام التركي.