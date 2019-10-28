شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي بـ80 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه لجنة من وزارة الصحة مستشفى قها المركزي، الجاري إنشاؤه بتكلفة حوالي 80 مليون جنيه، لخدمة أهالي مدينة قها وطوخ، للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي الملاحظات البسيطة تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .

وتفقد المحافظ مبنى المستشفى بعد انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام والانتهاء من الفروشات الطبية، وأصبحت المستشفى جاهزة للافتتاح وإدخالها إلى الخدمة.

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وأكد محافظ القليوبية، أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.

وأضاف أنه تم اختيار مستشفى قها المركزي ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير عدد 14 مستشفى ( المشروع القومي لتطوير المستشفيات)، ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذي تبلغ مساحته 840 متر مسطح والمكون من خمسة طوابق ( أرضي + خمسة أدوار متكررة) وتبلغ مساحته 400 متر يلحق بالمبنى القديم من الجهة الشمالية، بالإضافة إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم، وإضافة مبنى معدني ملحق تبلغ مساحته 160 متر مكون من خمسة طوابق ( أرضي + أربعة أدوار) من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع .

وتتكون المستشفى من 108 سرير ( 66 سرير إقامة + 6 سرير ملاحظة عزل + 7 عناية مركزة + 12 حضانة + 11 غسيل كلوي + 3 عمليات + 1 ولادة طبيعية + 2 مناظير ) بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار .