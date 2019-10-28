شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: غدًا الثلاثاء أول أيام ربيع الأول.. والسبت 9 نوفمبر المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 وبهذه المناسبة تقدمت دار الإفتاء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وآمرائها والمسلمين كافة في كل مكان، وطبقا لذلك يكون يوم السبت 9 نوفمبر موعد المولد النبوي الشريف .

وكانت قد استطلعت دار الإفتاء هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا بعد غروب شمس اليوم الأثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشر بأنحاء الجمهورية .