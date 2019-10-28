شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للشاب ضحية «التذكرة القاتلة» في حادث القطار «934» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على الصور الأولى للشاب العشريني، محمد عيد، ضحية السقوط تحت عجلات القطار «٩٣٤»، لعدم حصوله على تذكرة ركوب وإنزاله عمدًا من قبل «كمساري» القطار.

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في وقت مبكر من صباح الاثنين، داخل قطار رقم «٩٣٤»، أجبر الكمساري «م.ه» شابين، بائعين جائلين، وفقًا لتحريات النيابة، ويُدعى أحدهما محمد عيد، 23 سنة، من شبرا الخيمة، والآخر «أ.م.ع»، 25 سنة، من الشرابية، على إلقاء نفسيهما من القطار، نظرًا لعدم امتلاكهما «غرامة عدم امتلاك تذكرة».

وتوفى الشاب محمد عيد، بينما بُترت ساق الشاب الآخر.

وقال شهود عيان، وفقًا للفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي: «الكمساري فتح الباب وقال للشابين انزلوا، شاب قاله (حانزل ازاي؟)، الكمسري أجبرهم يرموا نفسهم، واحد نط راح بعيد، والتاني نزل تحت القطر»، بينما قال شاهد آخر على الواقعة أن الشابين ألقوا بجسديهما بسبب «الكمسري»، متعجبًا مما حدث: «تقتل بني آدم عشان 70 جنيه؟!». وأضاف شاهد العيان، أن الكمسري قال له «لو مش معاك فلوس انزل».