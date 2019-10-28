شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات المركز التكنولوجي بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، إنشاءات المركز التكنولوجي الجاري إنشاءها بمدينة قها لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، والذي جرى إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتغطية كل مجالس المدن بالمراكز التكنولوجية، للتسهيل على المواطنين في إنهاء التراخيص التي يحتاجون إليها.

وأكد محافظ القليوبية خلال تفقده للمبنى أنه سيجري تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمختلف الأجهزة لتلقي الشكاوى المختلفة، وهو ما سيساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، ما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار.