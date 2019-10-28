أخبار مصر | لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تفوز بجائزة حمدى قنديل للصحافة لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تفوز بجائزة حمدى قنديل للصحافة لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الإعلامي عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام ٢٠١٩ "لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام" بحسب بيان للنادي اليوم.

وقال النادي الإعلامي إنه وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدى إعلام مصر يوم 4 نوفمبر، على أن يتسلمها عن اللجنة ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة، وعمرو بدر رئيس اللجنة، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة.

وتمنح جائزة حمدي قنديل إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صنعت أثيرا وإنجازا في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي.

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وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الإعلامى الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وكان النادي الإعلامي دعا الجهات ذات الصلة (النقابات، الجامعات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني) الراغبة في ترشيح شخصيات إعلامية للفوز بها، إلى إبلاغ النادي بأسماء المرشحين، في موعد أقصاه 25 سبتمبر، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، في رسالة تحت عنوان "ترشيح جائزة حمدي قنديل”.

يذكر أن النادي الإعلامي يتبع مبادرة الدنماركية المصرية للحوار، ويهدف إلى تنمية المجال الإعلامي المصري، ودرب المئات من الصحفيين ومديري التحرير والمحتوى في معظم المؤسسات الإعلامية المصرية باختلاف أنواعها سواء مطبوعة أو مرئية أو رقمية.