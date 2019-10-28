أخبار مصر | دار الإفتاء: ثبوتُ رؤية هلال ربيع الأول.. وغدًا الثلاثاء أول أيام الشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء: ثبوتُ رؤية هلال ربيع الأول.. وغدًا الثلاثاء أول أيام الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت في بيان لها: قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تتقدمت دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كماتقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.