أخبار مصر | شاهد.. السيسي يتفقد نقاط التفتيش بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. السيسي يتفقد نقاط التفتيش بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بعد ظهر اليوم الإثنين مدينة شرم الشيخ، شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، على صفحته عبر "فيس بوك"، قد اطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد".