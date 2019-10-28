أخبار مصر | رئيس "المصريين": حضور السيسي افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية له دلالة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": حضور السيسي افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية له دلالة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة هائلة في قطاع الاتصالات في دول العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بشرم الشيخ، يعد من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة صناع القرار وخبراء الاتصالات وسائر الأطراف الفاعلة في مجال إدارة الطيف الترددي المعنية بوضع الأطر التنظيمية لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن القضايا والموضوعات التي طرحها المؤتمر في غاية الأهمية، وعلى رأسها الموضوعات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ونظم البث الرقمي وتكنولوجيا اتصالات الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول المؤسسة والفاعلة في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها إليه عام 1876 عقب سنوات قليلة من تأسيسها تحت مسمى "الاتحاد الدولي للبرق"، مؤكدا أنها تدعم دائما رسالة الاتحاد ودوره المحوري في إتاحة وتطوير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي والمحلي.

وأوضح أن مصر سعت لاستضافة هذا المحفل الدولي المهم إيمانا منها بأهمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والدور الريادي الذي يلعبه قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من خلال الاستخدام الأمثل والتوظيف الاقتصادي لهذا المورد القيم النادر والضروري لجميع خدمات الاتصالات الراديوية أي اللاسلكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة خارج المقر الرئيس للاتحاد الدولي للاتصالات منذ عقدين من الزمان.

وأكد على أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح للمؤتمر يؤكد حرص مصر البالغ على خروج هذا المؤتمر في أفضل صورة، محققا أهدافه المنشودة من انعقاده.

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وأشار إلى أن المناقشات التي تمت اليوم فى شرم الشيخ ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات، سيكون لها نتائج بارزة فى تعجيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب كونه مناسبة مهمة لتوظيف الجيل الخامس من شبكات التكنولوجيا ومنصات الأقمار الصناعية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر 2019، برعاية الرئيس عيد الفتاح السيسى.

ويشارك فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، ما يزيد عن 3500 شخصا من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم.

ويشارك أيضا فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة فى مجال الاتصالات حول العالم، ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

وينعقد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية فى مصر، للمرة الأولى منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة.