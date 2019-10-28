أخبار مصر | "روتاري مصر" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روتاري مصر" يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وتزامنًا مع اليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال والتوعية بأهمية الوقايه منه، نظمت الأندية الروتارية بالغردقة (نادي روتاري كوزمو بوليتان ونادي روتاري الجونة) وبمشاركة أكثر من 250 من أعضاء روتاري مصر، مسيرة بالسيارات والموتوسيكلات والأتوبيسات من فندق لونج بيتش جنوب الغردقة وحتى المركز التجاري سيتي سنتر بشمال الغردقة.

من جهته، قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن مشاركة الأندية الروتارية في اليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال تأتي في سياق مجموعة الأهداف العامة حول ضرورة التوعية بخطورة المرض، والتي تتوافق أيضًا مع الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الدولة المصرية نحو ضرورة رفع الوعي بالصحة العامة للمساهمة في مكافحة الأمراض والإرتقاء بجودة الصحة.

وأضاف والي في تصريح له، إن نشاطنا في مصر يعتبر جزءً من الأهداف التي يسعى الروتاري الدولي لتحقيقها في مجال مكافحة مرض شلل الأطفال في مختلف دول العالم، خاصة وأن هذا المرض تم القضاء عليه بنسبة تفوق 90% ونحتاج إلى الوصول بها لـ 100% واتخاذ كافة الإجراء وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية التي تؤمن وتحافظ على ما تحقق من نتائج.

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وأضاف "والي"، إن مشاركتنا في الحملة العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال تأتي إنطلاقًا من إيماننا وقناعتنا ورغبتنا في تقديم واحدة من أهم الخدمات الإنسانية لصالح مجتمعنا وهي المساهمة في القضاء على كافة الأمراض التي قد تعوق عملية النشئ الصحية الصحيحة، مؤكدًا أن المجتمع المدني يلعب دورًا كبيرًا في دعم الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة والتي تعتمد في المقام الأول على الحالة الصحية العامة للمواطنين والتكاتف من أجل مواجهة العديد من الأمراض في مقدمتها مرض شلل الأطفال.

ومن جهته، أشار محمد الشناوي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الروتاري الدولي ومؤسسة بيل جيتس يساهمون مناصفه بمبلغ 2.4 مليار دولار سنويا لشراء أمصال وتوزيعها علي دول العالم المنتشر بها المرض حتي قارب علي الإنتهاء حيث استطاعت هذه الجهود في القضاء عليه بنسبة وصلت إلى أكثر من ٩٠ ٪.

وأضاف "الشناوي" الاحتفالية ضمت العديد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والكشافه وجهاز الشباب والرياضة والكثير من مواطني الغردقة، وشهدت مشاركة فعالية من الدكتور إبراهيم الكرداني ممثل يونسيف مصر والذي تحدث عن التوعيه بمرض شلل الأطفال وأهميه الوقايه منه، وشهدت الاحتفالية في ختامها تكريم المشاركين وتقديم الدروع وشهادات التميز تقديرًا لدورهم النبيل في المساهمة بنجاح هذه الفعالية الإنسانية.