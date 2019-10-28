أخبار مصر | غدا.. "الإنتاج الحربي" تدشن أول أتوبيس كهربائي للنقل العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الإنتاج الحربي" تدشن أول أتوبيس كهربائي للنقل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد وزارة الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء لتدشين أول أتوبيس كهربائي للنقل العام بمركز التدريب بالسلام التابع للوزارة في حضور لفيف من مسئولي وزارة الإنتاج الحربي والنقل ومحافظة القاهرة والإسكندرية.

وكان مسؤلو شركة "فوتون الصينية"، قد عرضوا على الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وعددا من المسؤولين إمكانيات ومواصفات الأوتوبيس الذي تم التعاقد على تصنيعه بمصر، والمزمع عملها في محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم إجراء تقديم عن منظومة تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية بمدينة بكين لنقل هذه التجربة إلى المدن المصرية، وأكدوا أن الشركة الصينية أنها تعمل حاليا على توريد أحدث الأوتوبيسات الكهربائية وبما يتناسب مع ظروف التشغيل والعوامل البيئية بمصر.

وكان قد شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة ومسؤولي شركة فوتون الصينية وشركة (IMUT) ورئيس مؤسسة إدارة النقل الجماعي ببكين.

