أخبار مصر | وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.
وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.
وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة في كافة الافرع والتخصصات.
ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.
كما ناقش، عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية والاحتياطي المستدعى، معربًا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصه للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية الماضية قفزات غير مسبوقة
نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية وفقًا لخطط علمية دقيقية لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي.
وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم
وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد قام بالمرور على الإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال المنطقة المركزية بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.
حضر إجراءات التفتيش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.