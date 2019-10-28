أخبار مصر | وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة في كافة الافرع والتخصصات.

ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

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