مصر | حبس عاطلين لحيازتهما 35 كيلو أفيون في أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لحيازتهما 35 كيلو أفيون في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما لـ35 كيلو أفيون بمنطقة أطفيح، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح لمتابعة الحالة الأمنية بطريق الكريمات تمكنت من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة قنا حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، في اتجاهما من القاهرة لقنا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جرام، بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

