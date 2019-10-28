مصر | التحقيق مع "ديلر الجيزة" لحيازته 12 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع "ديلر الجيزة" لحيازته 12 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وبدأت النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لحيازته 112 طربة حشيش وزنت بحوالي 12 كيلو، بالإضافة لمبلغ 72 ألف جنيه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بحيازته للمضبوطات، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.