مصر | التحقيق مع "ديلر الجيزة" لحيازته 12 كيلو حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع "ديلر الجيزة" لحيازته 12 كيلو حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لحيازته 112 طربة حشيش وزنت بحوالي 12 كيلو، بالإضافة لمبلغ 72 ألف جنيه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بحيازته للمضبوطات، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
وكانت ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 12 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ 72 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل – سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح ناري" بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي قدره 72180 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائه.
وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.