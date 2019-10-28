مصر | زوجة لـ"القاضي": رفض إنجابي للأطفال من أجل متعته الشخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة لـ"القاضي": رفض إنجابي للأطفال من أجل متعته الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت سيدة تدعى "ك.ط" في عقدها الثالث من عمرها، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 3 أعوام زواج، وذلك بعد اكتشافها إنها لا تستطيع العيش معه بسبب عدم رغبته في الإنجاب.

وأفادت الزوجة أمام القاضي، أن زوجها كان تقدم إلى خطبتها وتمت الخطبة لمدة عام، وكان شخصا طيب القلب وذو أخلاق حميدة، وعلى الفور قمنا باستعجال الزواج لقضاء باقي العمر معا في سعادة، مضيفة: "لم أكن أتوقع حدوث ذلك في زواجي، وفي البداية كان الشخص الذي رأيته أيام الخطوبة، ولكن مع مرور عام بعد عام، بدأت حياتنا الزوجية تبهت، فحبي لزوجي ولأسرتي الصغيرة على دوام السعادة وبدأت أفكر في حلول للخروج من الحياة الروتينية".



وأضافت الزوجة، بدأت أطلب من زوجي أن ننجب طفلًا ليملأ حياتنا الأسرية، ونبدأ مرحلة جديدة من حياتنا لتربية طفلنا الأول، ولكن عندما عرضت عليه الأمر رفض بشدة، لم أعلم إصراره على الرفض، ولكن لم أيأس في عرض الطلب، ومازال يرفض، وعندما طلبت معرفة السبب، كانت صدمة كبيرة في إنه لا يرغب في إنجابنا لطفل.

وتابعت الزوجة أمام القاضي، أنها شعرت بالصدمة الكبيرة عندما رفض زوجها الإنجاب، حيث إنه برر ذلك أنه يرغب بأن يستمتعا بحياتهما.