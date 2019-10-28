مصر | تصل لـ15 سنة سجن.. كيفية معرفة العملة المقلدة وعقوبة المزور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ15 سنة سجن.. كيفية معرفة العملة المقلدة وعقوبة المزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- عند لمسك لرقم الفئة الخاص بالعملة التي بيدك ووجدتها ناعمة فلتعلم انها مزورة، وفي العملة الأصلية تجده خشنا قليلا. 2- الشريط الفضي يميل للسواد في العملات المزورة، بينما في الأصلية تجده فضيا ولامعا. 3- الرسومات الخلفية في العملة الأصلية لا تظهر إلا بتعرضها للضوء أو للشمس، بينما في المزورة إما أنك لا تجدها، أو أنك تجدها ظاهرة حتى من غير ضوء. 4- عند تعرض الورقة المزورة بأصبعك المبلل أو للماء القليل تجد الألوان تمحى في يديك بسهولة، أما في الأصلية فالألوان تكون ثابتة.

تعددت في الآونة الأخيرة قضايا تزوير العملات، فيوميا ما نسمع عن القبض على مزور متلبس بمبالغ نقدية مزورة، الأمر الذي حاز على اهتمام القراء بمعرفة كيفية التعرف على العملة إذا كانت مزورة أم لا، و"" تستعرض خطوات تساعدك على اكتشاف العملات المزورة بطريقة سهلة كالتالي:

إعدام المال المزور بالحرق

وكما اهتمت "الخليج 365" برصد الجانب القانوني من القضية، حيث صرح خالد إبراهيم دسوقي المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا، بأن التزوير جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن كمية المال المزور المضبوط، ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، وتقوم الدولة ممثلة في الجهة المختصة بإعدام المال المزور بالحرق.

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وأضاف "دسوقي" أن عقوبة المزور تتراوح من يوم وحتى 15 سنة، بموجب نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزيف العملات المعدنية أو الورقية.



ونوه "دسوقي" إلى أن قانون العقوبات نص على تشديد العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.

السجن المؤبد

وأشار، إلى أن العقوبة تقع أيضا على كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة وطنية تذكارية أو فضية مأذون بإصدراها قانونا، كما نصت المادة ٢٠٣ عقوبات يعاقبب العقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو إخراج منها عملة مقلدة أو مزورة المزيفة وكل من روحها أو حجزها بقصد الترويج.