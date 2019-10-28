مصر | "اختل توازنه".. دفن جثة عامل محارة بعد سقوطه من الطابق السابع بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اختل توازنه".. دفن جثة عامل محارة بعد سقوطه من الطابق السابع بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بدفن جثة عامل محارة لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أثناء تأدية عمله في الطابق السابع، بمنطقة العجوزة.

وتعود بداية الواقعة، بمصرع عامل محارة إثر سقوطه من شرفة شقة أثناء القيام بعمله في الطابق السابع بأحد العقارات بنطاق قسم شرطة العجوزة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عامل محارة بتأدية عمله اختل توازنه وسقط من الطابق السابع ولقي مصرعه متأثرا بسقوطه، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

