مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سائق ينسب طفلته من الزنا لزوجته.. ومصرع مستشار في حادث مروري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": سائق ينسب طفلته من الزنا لزوجته.. ومصرع مستشار في حادث مروري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. مصرع مستشار وإصابة سائقه في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو



لقي المستشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية الأسبق، مصرعه وأصيب سائقه، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو تقاطع إسكندرية الصحراوي، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا.

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لجلسة الغد



أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق لجلسة غد الثلاثاء لمرافعة الدفاع. للتفاصيل اضغط هنا.

استعجال تقرير "الطب الشرعي" لجثة شاب عثر عليها داخل "رشاح" بالبدرشين



تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ملقى بمياه رشاح بقرية دهشور المحيطة بدائرة قسم البدرشين، وطلبت النيابة استعجال التحريات وتقرير الطب الشرعي للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها. للتفاصيل اضغط هنا.

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"حمل مسنا وعبر به الطريق".. تعرف على "الضابط الشهم" بشارع الهرم



أفاد مصدر أمني بأن ضابط الشرطة، المتداول فيديو له حال حمله رجل مسن، وعبوره الطريق بشارع الهرم، لعدم قدرته على الحركة، رتبته عقيد، ويعمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة بوزارة الداخلية. للتفاصيل اضغط هنا.

"شهيد لقمة العيش".. عامل محارة يسقط من الطابق السابع بالعجوزة



لقي عامل محارة مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة أثناء القيام بعمله في الطابق السابع بأحد العقارات بنطاق قسم شرطة العجوزة. للتفاصيل اضغط هنا.

ربة منزل تحمل سفاحا من سائق توكتوك بالمعصرة.. وينسبان الطفلة لزوجته



تبلغ لقسم شرطة المعصرة من المدعوة "ايمان.ح.م"، 27 سنة ربة منزل، بسابقة حدوث خلافات عائلية بينها وبين زوجها المدعو "أحمد.ع.أ"، 32 سنة سائق توك توك، قامت على إثرها بترك المنزل والإقامة طرف والدها لعدة أيام وعقب عودتها فوجئت بوجود طفلة حديثة الولادة بالمنزل وبالاستعلام من زوجها ادعى الأخير بقيامه بتبني الطفلة لكونها عاقر، وتلاحظ لها وجود إسورة حول معصمها مدون عليها اسم والدة الطفلة باسمها كما عثرت على شهادة ميلاد تفيد بأنها والدة الطفلة على غير الحقيقة، فحضرت للإبلاغ.للتفاصيل اضغط هنا.