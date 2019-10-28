شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يتوجه إلى اليونان في زيارة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الاثنين، إلى العاصمة اليونانية «أثينا»، في زيارة عمل تشهد عقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين اليونانيين وكذا المشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها اليونان.

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وقال بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه من المقرر أن يلتقي أبوالغيط خلال الزيارة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس حيث سيبحث معه تطور العلاقات العربية اليونانية في مختلف المجالات، بالنظر إلى موقع اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي ودورها النشط اقليمياً أخذا في الاعتبار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يشكل أساسا قويا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح البيان أن زيارة أبوالغيط ستشمل لقا ًء مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، فضلاً عن جلسة مباحثات موسعة مع نيكولاس ديندياس وزير خارجية اليونان، ومن المنتظر أن تتناول هذه الجلسات سبل تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، مثل مكافحة الإرهاب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما سنتظر ان تتناول اللقاءات بحث سبل تطوير العلاقات العربية اليونانية.

كما سيشارك الأمين العام في أعمال القمة الاقتصادية العربية الاوروبية في دورتها الرابعة، التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين العالمين العربي والاوروبي وخلق ارضية مشتركة خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتعزيز فرص استشراف مجالات جديدة للتعاون لضمان مواصلة العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع التجمعات الدولية والاقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.