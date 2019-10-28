شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد نقاط التفتيش في مدينة شرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية، بعد ظهر الاثنين، في مدينة شرم الشيخ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وشملت الجولة التفقدية نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب، وقد اطلع سيادته من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد سيادته كذلك الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ