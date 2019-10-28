شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان طنطا الدولي للشعر يختتم دورته الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يختتم مهرجان طنطا الدولي للشعر فعاليات دورته الخامسة، الليلة، بحديقة نادي طنطا الرياضي، في السابعة مساء، وتقدم فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية عروضها على هامش حفل الختام.

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وتواصلت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الأربعة الماضية، حيث افتُتح الجمعة الماضية على مسرح المركز الثقافي بالمدينة، وأقيمت اثنتا عشرة قراءة وأمسية شعرية، شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، رغم سوء الأحوال الجوية، من بين هذه الفعاليات الجماهيرية القراءة الصباحية التي أقيمت بكلية التربية، أول أمس السبت، وبمعهد الحاسبات والمعلومات، أمس الأحد، وكذلك الأمسية الشعرية بقرية مجول، والأمسية التي أقامها المهرجان بمركز الإبداع بمدينة دمنهور، أمس الأحد، والتي قدمت على هامشها فرقة دمنهور للموسيقى العربية عدة أغنيات لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور، ومن الشعراء الأجانب المشاركين بالأمسية.

وخلال حفل الختام الذي سيقام مساء اليوم سيتم توزيع شهادات التقدير على شباب المتطوعين الذين عملوا مع إدارة المهرجان طوال أيامه في تنظيم وإقامة الفعاليات، كذلك تقام أمسية شعرية ختامية، يقرأ فيها عدد من الشعراء المشاركين بالدورة الخامسة للمهرجان، من بينهم: الإسباني إيميليو بايستيروس، الصربية دوسيتشا نيكولدج، الأمريكي ج. ك. فاولر، البرازيلي ميشيل ياكيني، الفرنسية كاترين سير، الأردنية مها العتوم، والعراقي ضياء الأسدي، ومن الشعراء المصريين: درويش الأسيوطي، صلاح اللقاني، حنان شافعي، بهية طلب، ديمه محمود، عادل سميح، ومحمد أبوالعزم.

يذكر أن حفل ختام المهرجان يقام للعام الخامس على التوالي بحديقة نادي طنطا الرياضي، الذي يحرص مسؤولوه بقيادة المحاسب فايز عريبي على احتضانه سنويًّا من منطلق اهتمامهم بالبعد الثقافي والحرص على رعاية الأحداث الفنية والثقافية؛ لخدمة أعضاء النادي وأبناء مدينة طنطا.