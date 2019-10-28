شكرا لقرائتكم خبر عن «آمنة»: سقوط 60 مليون م³ مياه أمطار الأيام الماضية على البحيرة والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، سقوط 60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار على محافظتي البحيرة والإسكندرية، وفقًا لما أعلنته لخرائط تنبؤات الأرصاد الجوية وما أعلنت عنه الري، مشيدًا بالتعامل الفوري، وبالجهود المخلصة، التي قامت بها الأطقم والأجهزة وفرق التدخل وجميع المعدات خلال موجة الشتاء التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، والتي شهدت ذروتها خلال يومي الخميس والجمعة.

وأكد «المحافظ» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن حالة الاستنفار التام لجميع الجهات والمتابعة والتدخل الفوري والسريع وجاهزية الأطقم والمعدات، حالت دون وقع أي أضرار بالغة خاصةً فيما يخص الأراضي الزراعية والمزارعين حيث تم تطهير كافة المصارف وصيانة محطات الصرف والأجهزة والمعدات بها، كما تم ومنذ اللحظات الأولى للأمطار انتشار 163 معدة ما بين سيارات شفط ونافورى وبدالات، تم تدعيمها باستمرار بمزيد من المعدات والأطقم لرفع آثار الأمطار من الشوارع، بالمركز والمدن والقرى.

وأشار «المحافظ» إلى أن تلك الجهود تمت بتعاون أهالى ومواطنى المحافظة الشرفاء مع تلك الجهود وتقديرهم وتثمينهم لما تم من أعمال، بالإضافة إلى تحملهم قطع المياة لفترات قصيرة ببعض المناطق لتخفيف العبأ على شبكات الصرف ومساعدة أطقم التدخل بالشوارع في أداء عملهم، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين التي تلقتها المحافظة خلال فترة الأمطار، وتم على الفور الدفع بفرق التدخل لحل جميع الشكاوى بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع شركتي المياه والكهرباء والحماية المدنية والري والصرف.