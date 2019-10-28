أخبار مصر

مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي نقل شمال الغردقة

0 نشر
محمد السيد سليمان 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي نقل شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في حادث تصادم بين سيارتي نقل قبل ٢٥ كيلومترا من الكمين الأمني، شمال الغردقة، وتم نقل الضحية والمصابين بسيارات الإسعاف، لمستشفى الجونة وتحرر المحضر بالحادث. تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغا بحادث تصادم بين سيارة نصف نقل «ه ن ف ٧٢٤»، وسيارة نصف نقل «ط ر د ٩١٢» قبل مدخل كمين الغردقة الشمالي.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد عبدالحكيم، 30 عاما، متأثرا بالإصابات المتعددة، التي لحقت به وأصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى الجونة، لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي نقل شمال الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا