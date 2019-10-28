شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي نقل شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان في حادث تصادم بين سيارتي نقل قبل ٢٥ كيلومترا من الكمين الأمني، شمال الغردقة، وتم نقل الضحية والمصابين بسيارات الإسعاف، لمستشفى الجونة وتحرر المحضر بالحادث. تلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بلاغا بحادث تصادم بين سيارة نصف نقل «ه ن ف ٧٢٤»، وسيارة نصف نقل «ط ر د ٩١٢» قبل مدخل كمين الغردقة الشمالي.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد عبدالحكيم، 30 عاما، متأثرا بالإصابات المتعددة، التي لحقت به وأصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى الجونة، لتلقي العلاج اللازم.