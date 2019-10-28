وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وماشهده من تطوير في الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها المنطقة المركزية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

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وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة في كافة الأفرع والتخصصات.

ونقل القائد العام لرجال المنطقة المركزية تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس، كما ناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة المركزية والإحتياطي المستدعي، معربًا عن إعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصه للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات غير مسبوقة نحو تطوير نظم التدريب والتسليح بكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لدعم قدرتها القتالية وفقاً لخطط علمية دقيقية لمجابهة كافة التحديات والتهديدات التي قد تواجه أمن مصر القومي.

وطالب القائد العام رجال القوات المسلحة بأن يكونوا قدوة في الإنضباط والتفاني في أداء مهامهم وما يتطلبه من يقظة كاملة وإستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد إجراءات التفتيش و رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المشاه الميكانيكى بالمنطقة المركزية العسكرية