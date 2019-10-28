شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشارك في دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإثنين، مديري الإدارات النوعية بالديوان العام استكمال تنفيذ الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وإعداد كوادر شابة لتحسين منظومة العمل، بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

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أكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل، مشيراً إلى أن الهدف من الدورات تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة، لضبط منظومة العمل، تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

واطمأن المحافظ من المحاضرين على مستوى أداء المتدربين وتعرف منهم على ورش العمل المقدمة خلال الدورة، مؤكداً على ضرورة الاستفادة منها لتنظيم العمل داخل الدولاب الحكومي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد مصطفى مدرب دولي معتمد واستشاري تنمية موارد بشرية أن المحافظة بدأت في تنفيذ الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، مشيرة إلى أنه تم استكمال تنفيذ الدورة الأولى «الدفعة الثانية» لتدريب مديري الإدارات النوعية بالديوان العام وذلك من خلال فريق عمل مدرب قادر على توصيل المعلومة في دورات «الجدارات الإدارية للقيادات- مبادئ الإدارة والقيادة- بناء فريق العمل وإدارة الوقت والاجتماعات – إدارة الصراع في بيئة العمل – إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي»، استكمالا لخطة المحافظة في النهوض بالعمل الإداري داخل دواوين العمل الحكومية بنطاق المحافظة.