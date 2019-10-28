شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من كوبري «الثقافة/العروبة» بإجمالى تكاليف 300 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري «الثقافة/ العروبة» بمدينة سوهاج، والذي تم إسناد تنفيذه إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.

وقال محافظ سوهاج، خلال تفقده للمشروع يرافقه الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والعميد خالد حلاوة، مدير المشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والعقيد ياسر شادى، مدير إدارة مرور سوهاج، أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تبدأ من أمام كنيسة ماري جرجس في شرق ميدان الثقافة، باتجاه الغرب حتى بداية وسط الميدان.

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وأشار إلى أن المشروع سيحقق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج، ويخفف الإزدحام المروري، حيث سيصل عرض الكوبرى إلى 15 متراً، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الإتجاهات المختلفة.

ووجه المحافظ، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من المشروع، والتنسيق المستمر بين الشركة المنفذة والفريق الإستشاري بكلية الهندسة وإدارة مرور سوهاج لإزالة أي معوقات تعطل أعمال التنفيذ، مؤكدا حرص المحافظة على إستيعاب التوسعات العمرانية الكبيرة وزيادة الحركة المرورية مستقبلاً.

وتفقد المحافظ، أعمال توصيل خط مياه الشرب الجديد بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بداية من أمام شارع 15 وحتى منطقة العمرة، والذي تقوم بتفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، موجها بسرعة الإنتهاء من الاعمال، والتنسيق بين الوحدة المحلية لحي شرق مدينة سوهاج، ومديرية الطرق لوضع خطة للرصف والتجميل.