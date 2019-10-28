شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتتح معرض المدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، معرض منتجات طلاب المدارس، الذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، لخدمة العاملين بداخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر في الفترة من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2019، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والأستاذ مجدي عبدالغنى القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي.

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وأكد الدكتور أكرم حسن، اهتمام الوزارة بتقديم خدمة تعليمية متميزة بجانب التدريب على الحرف والصناعات اليدوية المختلفة، وترسيخ قيم الإنتاج في المجتمع واكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة، بعد انطلاقهم في سوق العمل، واستثمار الطاقات البشرية داخل المدرسة متمثلة في الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

من جهته، أوضح عماد الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، أن مشروعات الوحدة المنتجة تمثل ترسيخًا لتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطالب قيمة احترام العمل وتحقق مزيدًا من ارتباط الطالب بمدرسته وتزيد انتماءه لها، وتدرب الطلاب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وكيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.

وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة (7) مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهي: دمياط، والقاهرة، والبحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والمنوفية، والأقصر، مؤكدًا على أن المعرض يتضمن عرضًا للمنتجات الغذائية، ومنتجات النسيج والمشغولات الفنية ولوحات فنية وخشبية بأيدي الطلاب ومنتجات مدارس التعليم المجتمعي.