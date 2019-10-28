شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يُطالب «الصحة» بسرعة تشغيل مستشفى «قها» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بسرعة تشغيل مستشفى «قها» المركزي، لخدمة أهالى مدينتى طوخ وقها، خصوصًا بعد هدم مستشفى طوخ المركزي، لاستقبال حوادث الزراعي المتكررة.

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وتفقّد «مرزوق» المستشفى، الاثنين، بعد انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية، وتم الانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام، والانتهاء من الفروشات الطبية، وأصبحت المستشفى جاهزة للافتتاح.

أكد محافظ القليوبية أنه تم التعاقد مع الطاقم الطبي من مستشفيات الجامعة، لتشغيل المستشفى، والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب، لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعي.

تتكوّن المستشفى من 108 سراير، عبارة عن 66 سرير إقامة و6 سراير ملاحظة عزل و7 عناية مركزة و12 حضانة و11 غسيل كلوي و3 عمليات و1 ولادة طبيعية و2 مناظير، بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.