شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعاقدات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، إن شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، التي تدير المنطقة ستتعاقد قريبًا مع مستثمرين، من أجل توفير العديد من فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة.

وأعرب يحيى، خلال ترؤسه اليوم، لأول اجتماع لمجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، منذ توليه رئاسة الهيئة، عن سعادته بكون هذه الشركة باكورة أعمال المنطقة الاقتصادية، والتي تضم أكبر المطورين الصناعيين والمستثمرين بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.

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من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالناصر رفاعي إلى متابعة الشركة المستمرة مع المستثمرين وتذليل الصعاب التي قد تواجههم داخل المنطقة.

وقال رفاعي: «إن هناك طلبًا مقدمًا من كبرى الشركات بإنشاء مشروع لإقامة مصنع لإنتاج الستانلس ستيل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا من ألواح الستانلس على مساحة 270 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 156 مليون دولار، ومن المستهدف توفير 800 فرصة عمل بالمشروع».

وعرض، خلال الاجتماع، طلب إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا من لفائف الحديد والمواسير الصلب على مساحة 270 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار توفر ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.