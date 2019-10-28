شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعاقدات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، إن شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، التي تدير المنطقة ستتعاقد قريبًا مع مستثمرين، من أجل توفير العديد من فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة.
وأعرب يحيى، خلال ترؤسه اليوم، لأول اجتماع لمجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، منذ توليه رئاسة الهيئة، عن سعادته بكون هذه الشركة باكورة أعمال المنطقة الاقتصادية، والتي تضم أكبر المطورين الصناعيين والمستثمرين بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالناصر رفاعي إلى متابعة الشركة المستمرة مع المستثمرين وتذليل الصعاب التي قد تواجههم داخل المنطقة.
وقال رفاعي: «إن هناك طلبًا مقدمًا من كبرى الشركات بإنشاء مشروع لإقامة مصنع لإنتاج الستانلس ستيل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا من ألواح الستانلس على مساحة 270 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 156 مليون دولار، ومن المستهدف توفير 800 فرصة عمل بالمشروع».
وعرض، خلال الاجتماع، طلب إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويًا من لفائف الحديد والمواسير الصلب على مساحة 270 ألف متر مربع باستثمارات متوقعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار توفر ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تعاقدات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.