شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجّه بدراسة طلب أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل محمد عبدالفتاح، محافظ المنيا، كامل عزيز، أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث طلبه بخصوص الموافقة على قيام الجمعية التي يعمل بها في مجال جمع وفرز ونقل المخلفات.
وكلّف المحافظ، محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، بدراسة العرض المقدم من الجمعية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم على مستوى كافة القطاعات.
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