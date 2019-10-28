شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع كامل الوزير مع وفد البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى كامل الوزير، وزير النقل المهندس، الإثنين، وفد البنك الدولي، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل (سكة حديد- مترو الأنفاق)، بما يحقق أفضل إدارة وأعلى إنتاجية لتلك المرافق والثاني هو مسار متواز مع المسار الأول ويتمثل في أنه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة وإنشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية لتحقيق معدلات أداء أعلى لتلبية الطلب على النقل، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر.

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وأضاف الوزير أنه في قطاع السكة الحديد نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليا وهو 750 ألف راكب يوميا من خلال عدة مراحل الأولى تطوير وإصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والأجهزة والخطوط الحالية، والثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة والثالث يشمل زيادة أطوال السكة وانشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا إلى 100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليا 6.5 مليون حاوية مكافئة، وأنه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا إلى طاقة استيعابية مقدارها 11 مليون حاوية مكافئة، ثم 20 مليون حاوية مكافئة.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولى على التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل خاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة اشارات بعض خطوط السكك الحديدية حيث أكد وزير النقل على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعي خط سكة حديد المناشي 6 أكتوبر وإمبابة / المناشي /الإسكندرية، وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري والتعاون في مجال النقل البحري.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والاولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الاشهر القادمة لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين، بما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة.