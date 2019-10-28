شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحصد جائزة عاصمة مصر للابتكار 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت محافظة الجيزة على المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في مؤشر عاصمة الابتكار، وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، في نسخته السادسة، الذي عقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور عدد من المحافظين وممثلو بعض الجهات. ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الشكر والامتنان لأكاديمية البحث العلمي وجميع الجهات الشريكة بهذه المبادرة على الجهود المبذولة للوصول بالمعرض إلى هذا المستوى المشرف.

وسلم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، درع الأكاديمية الخاص بمؤشر عاصمة الابتكار إلى الدكتورة لمياء عبدالقادر، نائب محافظ الجيزة، والتى حضرت مراسم الحفل الختامى نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وفى تصريحات لها عقب استلام الدرع، قالت نائب المحافظ إن «مؤشر عاصمة الابتكار»، هو أحد الأدوات التي تستخدم لقياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، وهو مؤشر يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.

أكدت الدكتورة لمياء عبدالقادر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بالمشاركة في المعرض الذي نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لما له من أهمية في نشر ثقافة الابتكار وحث المسئولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى أن المسابقة بمثابة مبادرة لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار وتحقيق مبادرةالرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

واستكملت «عبدالقادر» أن محافظة الجيزة تهتم بالمبتكرين داعمة المتفوقين في كافة المجالات والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.