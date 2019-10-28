شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: «التنمية الرئيسية» باكورة مشروعات المنطقة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح الاثنين، أول اجتماع مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، منذ توليه رئاسة الهيئة وذلك بحضور اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، والدكتور علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة، والمهندس عبدالناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس يحيى زكي التحية للأعضاء، معربًا عن سعادته بكون هذه الشركة باكورة أعمال المنطقة الاقتصادية والتي تضم أكبر المطورين الصناعيين والمستثمرين بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة ،معلنا عن وجود تعاقدات قريبة مع الشركة من شأنها توفير فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة.

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ومن جانبه، رحب المهندس عبدالناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة الشركة، برئيس الهيئة والأعضاء، لافتًا إلى تقدم الشركة في تعاقداتها وكذلك متابعتها المستمرة مع المستثمرين وتذليل الصعاب التي قد تواجههم داخل المنطقة.

وخلال الاجتماع، اعتمد الأعضاء محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومناقشة المستجدات الخاصة لبعض المشروعات القائمة بالعين السخنة وعرض الأخرى منها التي تتطلب الموافقة للتعاقد عليها، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموقف التعاقدي والتنفيذي للمطورين والمستثمرين بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، أعلن المهندس عبدالناصر رفاعي أن هناك طلب مقدم من كبرى الشركات بإنشاء مشروع لإقامة مصنع لإنتاج الستانلس ستيل بطاقة إنتاجية ٢٥٠ ألف طن سنويا من ألواح الستانلس على مساحة ٢٧٠ ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات ١٥٦ مليون دولار ومن المستهدف توفير ٨٠٠ فرصة عمل بالمشروع.

كما عرض عبدالناصر طلب إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية ٣ مليون طن سنويا من لفائف الحديد والمواسير الصلب على مساحة ٢ مليون متر مربع باستثمارات متوقعة تقدر بنحو ١،٣ مليار دولار وتوفير ما يقرب من ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة . واختتم المجلس أعماله بعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية للعام المالي المنتهي 2019 وتم الموافقة عليه.