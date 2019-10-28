شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستضيف منتدى الشباب العاشر «التعاون العربي الإفريقي الشبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف محافظة أسوان، منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر، تحت عنوان «التعاون العربي الأفريقي الشبابي»، بمشاركة 31 دولة، والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، وأكثر من 300 شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والأفريقية، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، برئيس الاتحاد، ممدوح رشوان، حيث رحب المحافظ بتنظيم هذا المنتدى الشبابي على أرض أسوان، والذي يأتي ضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والفنية والعلمية مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحويل أسوان إلى مركزًا إقليميًا وقاريًا لتوطيد العلاقات بين الدول، مع تحقيق التقارب بين الشعوب، وخاصة في ظل القواسم المشتركة بينها والتى يأتى في مقدمتها الأنشطة التي يقوم بها الشباب والمرأة، موجهًا إلى الإعداد الجيد وضرورة تحقيق العديد من المكتسبات لتنظيم هذا المنتدى من ضمنها وجود مشاركة للشباب الأسواني للتفاعل مع أقرانهم في الوطن العربي وأفريقيا، بجانب تحويل تمكين الشباب والمرأة إلى واقع فعلي بتدريبهم وتأهيلهم للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إمكانية استضافة بعض المستثمرين ورجال الأعمال لطرح الخريطة الاستثمارية للمحافظة وخاصة المشروعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه، أوضح ممدوح رشوان، بأن المنتدى العاشر للشباب العربي الأفريقي سيقام تحت مظلة جامعة الدول العربية ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية، هي التراث وحوار الثقافات، مع تمكين الشباب والمرأة، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة الغير شرعية والإرهاب الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا المياه وترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن المنتدى سينطلق بمدينة الأقصر يوم 20 ديسمبر ويختتم بمدينة أسوان يوم 26 من نفس الشهر، حيث سيشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلاً عن حملات للتوعية ضد إستخدام أكياس البلاستيك ونظافة نهر النيل وأيضًا لاستبدال صنابير المياه بأخرى موفرة للاستهلاك، كما سيتم إنطلاق ماراثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.