محافظ القاهرة يشيد بدور الجمعيات الأهلية في تحفيظ أبنائها القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

أشاد محافظ القاهرة خالد عبد العال، بجهود رؤساء الجمعيات الأهلية ورواد العمل الاجتماعي بالمحافظة في تحفيظ أبنائنا القرآن الكريم ليظل في القلوب قبل الحناجر، فضلًا عن نشر مبادئ الدين الصحيحة.

جاء ذلك تكريم المحافظ اليوم الاثنين، 50 متسابقًا ومتسابقة من أبناء وفتيات الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإيوائية في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا بجوائز مالية وشهادات تقدير؛ لحصولهم على المراكز الأولى في المسابقة الدينية التي نظمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة.

وقال عبد العال: "إن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التي تقوم على التعايش السلمي مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة في نفوسهم بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة"، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب على بذلهم الجهد لتعليم وتحفيظ أبنائهم القران الكريم في مرحلة الصغر، ولرئيس مجلس إدارة جمعية السيدات القبطية بالزيتون لحرصها واهتمامها بمشاركة في تكريم أبناءها من حفظه القران الكريم.

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من جهته.. قال رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية الدكتور عز الدين فرغل: "إن المتقدمين للمسابقة وعددهم 753 متسابقًا تم اختبارهم بمعرفة لجنة من إدارة حفظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة"، مشيرًا إلى دور هذه الجمعيات والتي ساهمت في تكريم المتسابقين وعلى رأسها الجمعية الشرعية بالمطرية، والتي تكفلت بدفع المصروفات الدراسية لجميع الطلبة الفائزين، فضلًا عن توفير الزي والحقائب المدرسية لهم.

وأضاف فرغل: "أن المسابقة تنقسم إلى 5 مستويات وفقًا للأجزاء المحفوظة من القرآن الكريم، ففي المستوى الأول يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني يتضمن حفظ 29 جزءًا حتى الجزء الــ20، أما المستوى الثالث فيتضمن حفظ 19 جزءًا حتى 10 أجزاء، والمستوى الرابع يتضمن حفظ 9 أجزاء حتى 5 أجزاء من القرآن الكريم، بينما يتضمن المستوى الأخير حفظ 4 أجزاء حتى جزء واحد".

وسلم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية - خلال حفل التكريم - درع الجمعيات الأهلية للمحافظ؛ تقديرًا لدوره في رعاية العمل الأهلي بالمحافظة، كما كرم المحافظ رؤساء مجالس 5 جمعيات لما بذلوه من جهد ومساهمة في المسابقة.​