"ستظهر الحقيقة".. أول تعليق من كامل الوزير على سقوط راكبين من قطار الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، مشددًا على حرصه الدائم على حياة جميع المواطنين.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن التحقيقات في واقعة سقوط راكبين بقطار مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، ستُظهر الحقيقة وتُتخذ الإجراءات تجاه المذكور "رئيس القطار" حال ثبوت الواقعة.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

وسقط راكبان أثناء مسير قطار 934 مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، ووفقًا لرواية وزارة النقل: "أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا العام".