"لم نوافق عليه".. أمين "الأطباء" يطالب بتأجيل نظام التكليف الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، وزارة الصحة بتأجيل تطبيق النظام الجديد لتكليف الأطباء والزمالة المصرية؛ لحين إجراء حوار مجتمعي حوله والرد على تساؤلات الأطباء المتعلقة به.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد، تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والزمالة المصرية، يتضمن إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر لمصراوي، الاثنين، إن "اعتراض النقابة الرئيسي أننا لم نُعلم بالنظام حتى نذكر رأينا بخصوصه"، متسائلًا: هل يجوز تطبيق نظام جديد يؤثر على عشرات الآلاف من الأطباء والمنظومة الطبية في مصر اليوم فجأة بدون إعلان تفاصيله قبلها بفترة؟

وأضاف: قد يكون النظام الجديد جيدًا، لكننا أخطرنا الوزارة بإرسال النظام مكتوبًا إلى النقابة لدراسته وإبلاغهم برأينا ونقول لهم السلبيات والإيجابيات وعلاج أوجه الخلل في النظام، لكن أن يتم تطبيق النظام فورًا ودون دراسته فهذا خارج حدود العقل".

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كانت وزيرة الصحة هالة زايد قالت إن الوزارة تواصلت مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، و"أبدى تأييده للنظام الجديد التكليف".

لكن الأمين العام للنقابة أكد أن الوزارة لم تتواصل مع الدكتور حسين خيري، مضيفًا: "بدليل أننا أرسلنا أول أمس خطابَا موقعًا من النقيب والأمين العام للاستفسار عن النظام الجديد لتكليف الأطباء، والرد على تساؤلات الأطباء وإرجاء تطبيقه لحين دراسته".

وواصل: "النظام قد يكون مرحبًا به ليكون كل الأطباء لديهم فرصة للدراسات العليا من بداية التخرج، وكل الأطباء يلتحقون ببرنامج تدريبي واضح، ونرحب بالعنوان تمامًا ولكن ما في تفاصيله لم نعرفها ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها".

وتساءل: "ما وضع الوحدات الصحية ومن يستطع تغطيتها في فترة تواجد الأطباء بالمستشفيات للتدريب، ولدينا وحدات صحية بدون أطباء؟".