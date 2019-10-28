"تشريعية النواب" تستقبل وفد تشريعية البرلمان الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الاثنين، وفدا من نواب لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصيني؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وأكد النائب المستشار بها أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية العلاقات المصرية الصينية، وأوجه الدعم الذي توليه البلدان لعدد من الملفات في مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب والتبادل الاقتصادي.

وقال "أبو شقة": "هناك علاقات تاريخية تربط البلدين، دعمتها الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي بدأت في عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وحرصه على تلبية الدعوة لزيارة الصين أكثر من مرة، ما يعكس مدى الثقة في الدور الصيني على المستويين الدولي والإقليمي.

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وأشار خلال اللقاء إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الصين فى جميع المجالات وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة مع الصين إلى جانب الاستفادة من الثقل الدولى المتنامى للصين فى دعمها لتحركنا السياسى فى المحافل الدولية والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية ومساندتها لآولوياتنا تجاه تلك القضايا .

وأوضح "أبو شقه " دور الصين المهم المرحلة المقبلة في حركة التنمية، لاسيما داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وفي قطاع الكهرباء والنقل.

واستدل في كلامه على تولي شركة صينية مسئولية القطار الكهربائي المقرر تشغيله ليصل بين مدينتي العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، ووجود شركتين صينيتين إحداهما حكومية والأخرى تابعة للقطاع الخاص تعملان على إدارة المشروعات الصينية في العاصمة الإدارية، إضافة إلى توقيع عقود إنشاء حي المال والأعمال.

وأضاف "أبو شقة" أن مشروعات محور قناة السويس تمثل ركيزة مهمة في حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى الاستعانة بالخبرات الصينية المتميزة في العديد من المجالات الفنية، لاسيما تجربة المطور الصناعي في المنطقة الاقتصادية والتي تعد بمثابة نموذج يحتذى به في مسار التعاون المصري الصيني.