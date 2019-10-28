"العربية تحولت خردة".. تفاصيل وفاة رئيس النيابة الإدارية السابق أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات، وفاة المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، اليوم الاثنين؛ إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث أكتوبر بلاغًا من إشارة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى أعلى المحور بنطاق مدينة السادس من أكتوبر.

شكل العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتقال إلى مستشفى الشيخ زايد والاضطلاع على التقرير الطبي.

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تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أنه أثناء قيادة المستشار رزق سيارته رقم (ف. ف. 5656) اتجاه ميدان لبنان، أصيب بنوبة قلبية مفاجئة دخل على إثرها في حالة غيويبة، واصطدمت سيارته بسيارتين اثنتين تصادف مرورها بمكان الحادث.

حسب تحريات وحدة مباحث أكتوبر، جرى نقل المستشار علي رزق "72 سنة" إلى أقرب مستشفى "الشيخ زايد" عبر إسعاف الطريق، لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.