"طفلة سفاح وعشيقه".. ضبط سائق زور أوراق طفلة باسم زوجته بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على سائق توك وعشيقته، لاتهامهما بتزوير أوراق طفلة أنجبوها من السفاح باسم زوجته بمنطقة المعصرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل مفتش قطاع حلوان، مفاده تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "إيمان ح." 27 سنة، ربة منزل بسابقة حدوث خلافات عائلية بينها وزوجها "أحمد ع." 32 سنة، سائق توك توك، قامت على أثرها بترك المنزل والإقامة طرف والدها لعدة أيام، وعقب عودتها فوجئت بوجود طفله حديثه الولادة بالمنزل وبالاستعلام من زوجها ادعى قيامه بتبني الطفلة لكونها عاقر، وتلاحظ لها وجود أسوره حول معصمها مدون عليها اسم والدة الطفلة باسمها كما عثرت علي شهاده ميلاد تفيد بأنها والدة الطفلة علي غير الحقيقة ، فحضرت للإبلاغ .

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بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المشكو في حقه أمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغة أيدها، واعترف بارتباطه بعلاقة غير شرعية بجارته "ن. ح." 19 سنة، ربة منزل، نتج عن ذلك حملها سفاحاً فقام بالاتفاق مع المذكورة بإثبات دخولها لمستشفى الأمين بحدائق حلوان باسم المبلغة وعقب انجابها للطفلة قام بإثبات بياناته والمبلغة كوالدين للطفلة بدفتر المواليد، واستخراج شهادة ميلاد لها بذات البيانات.

تم بإرشاده ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدتها.

جارِ تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.